Государственная дума приняла во втором, основном, чтении законопроект о защите прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, поясняется в релизе.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в целом ряде случаев люди, узнав о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли.

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — подчеркнул спикер Госдумы.

Сейчас, если человек досрочно переходит в другой НПФ (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в пять лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования, причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался, и вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.



К принятию во втором чтении рекомендован ряд важных поправок, подчеркивают в Думе. В частности, уточнен механизм восстановления инвестиционного дохода при решении суда. Он распространяется также на судебные решения, в соответствии с которыми пенсионные накопления поступили на счет предыдущего страховщика в период менее трех лет до даты вступления в силу закона в этой части — до 1 июля 2022 года.