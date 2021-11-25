Государственная дума приняла во втором, основном, чтении законопроект о защите прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений. Об этом
Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, поясняется в релизе.
Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в целом ряде случаев люди, узнав о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли.
«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — подчеркнул спикер Госдумы.
Сейчас, если человек досрочно переходит в другой НПФ (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в пять лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования, причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался, и вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.
К принятию во втором чтении рекомендован ряд важных поправок, подчеркивают в Думе. В частности, уточнен механизм восстановления инвестиционного дохода при решении суда. Он распространяется также на судебные решения, в соответствии с которыми пенсионные накопления поступили на счет предыдущего страховщика в период менее трех лет до даты вступления в силу закона в этой части — до 1 июля 2022 года.