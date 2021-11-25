Связанные с пандемией COVID-19 ограничения в Петербурге продлеваются до 31 января. Соответствующее постановление на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу подписал губернатор Александр Беглов,
При этом предусматривается, что для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли переносится с 1 декабря на 27 декабря срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод. «При этом документы, подтверждающие соответствие граждан данным требованиям, корректируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н. Это указанные в данном приказе сертификаты, содержащие QR-код, и справка, а также полученные гражданами до вступления в силу приказа документы и QR-коды, срок действия которых не истек», — говорится в сообщении.
«Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подготовит необходимые разъяснения и актуализирует методические рекомендации по вопросу реализации предусмотренных требований об ограничении допуска посетителей на территории соответствующих объектов», — уточняется в документе.
Условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.
Аналогичные изменения в части подтверждающих документов вносятся также в отношении всех объектов и мероприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод.
С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест.
Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объектов и мероприятий.
С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах.
Исполнительным органам государственной власти Санкт Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт‑Петербурга.
Иные ограничения продлеваются до 31 января.
Как напоминает
Согласно постановлению губернатора, в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23 часов. Разрешенная численность участников мероприятий — 40 человек. Кроме того, в городе действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.