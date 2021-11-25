Связанные с пандемией COVID-19 ограничения в Петербурге продлеваются до 31 января. Соответствующее постановление на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.

При этом предусматривается, что для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли переносится с 1 декабря на 27 декабря срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод. «При этом документы, подтверждающие соответствие граждан данным требованиям, корректируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н. Это указанные в данном приказе сертификаты, содержащие QR-код, и справка, а также полученные гражданами до вступления в силу приказа документы и QR-коды, срок действия которых не истек», — говорится в сообщении.

«Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подготовит необходимые разъяснения и актуализирует методические рекомендации по вопросу реализации предусмотренных требований об ограничении допуска посетителей на территории соответствующих объектов», — уточняется в документе.

Условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Аналогичные изменения в части подтверждающих документов вносятся также в отношении всех объектов и мероприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод.

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест.

Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объектов и мероприятий.

С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах.

Исполнительным органам государственной власти Санкт Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт‑Петербурга.

Иные ограничения продлеваются до 31 января.

Как напоминает ТАСС в материале на эту тему, с 15 ноября в Петербурге расширено обязательное использование в общественных местах QR-кодов о вакцинации или недавно перенесенном заболевании — их необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках. С 1 декабря система предъявления QR-кодов должна была заработать для кафе и ресторанов, однако введение этой меры теперь перенесено на 27 декабря.



Согласно постановлению губернатора, в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23 часов. Разрешенная численность участников мероприятий — 40 человек. Кроме того, в городе действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.