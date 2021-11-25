В 2022 году фондовый рынок может упасть сразу на 25% вследствие более жесткой политики Федеральной резервной системы США, считают в Saxo Bank. Прогноз приводится в материале РБК .

«Я думаю, что есть как минимум 50-процентная вероятность 25-процентной коррекции с пиков до максимального падения в следующие два квартала», — заявил журналистам главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, на рынке появились «трещины», и коррекция наблюдается уже сейчас в виде снижения котировок наиболее успешных компаний, таких как Alibaba и Tesla. Пока наиболее сильным компаниям удается поддерживать индексы, но это уже последний раунд растущего цикла, считает Якобсен.

Он предполагает, что главной причиной падения рынка станет ухудшающаяся ситуация с инфляцией.

«Когда Джером Пауэлл был переназначен [главой ФРС], а Лейл Брейнард стала его заместителем, это было очень знаковое событие. Совершенно очевидно, что они получили сигнал: ребята, вы облажались. Им сказали: вы нашкодили, теперь идите и все исправляйте. Это был сигнал из Белого дома. Вы твердили, что инфляция — это временное явление. Вместо того чтобы заниматься созданием равенства, повышением занятости, вы должны были беспокоиться о безопасности американцев, более 350 миллионов человек, которые работают, а не думать о безработных», — интерпретирует действия властей США директор по инвестициям Saxo Bank.

Поскольку внимание регулятора было направлено на меньшинство населения в убыток большинству, отныне стоит ждать более жесткой политики ФРС, при этом скорость сокращения поддержки фондового рынка будет более быстрой, считает Якобсен. В 2022 году он прогнозирует как минимум три цикла поднятия ставок.



«Власти напоминают регулятору, что инфляция — это не временное явление, в то время как рынок все еще в это верит. Вопрос: как разрешить эту ситуацию [с инфляцией]? Только через распродажу на фондовом рынке. У нас пока еще не было таких коррекций, но я ожидаю достаточно серьезной коррекции. В принципе, она уже происходит. Посмотрите на отдельные акции, некоторые из них упали на более чем 50%», — говорит Якобсен.