Банк России может ужесточить коэффициенты риска по микрозаймам с повышенным показателем долговой нагрузки, а также по небольшим займам, следует из опубликованного регулятором
Там отмечается, что на рынке микрозаймов долговая нагрузка заемщиков находится на достаточно высоком уровне. По состоянию на II квартал 2021 года доля задолженности по основному долгу и начисленным процентам по микрозаймам с повышенным значением ПДН (более 50%) в структуре портфеля микрозаймов, по которым рассчитывается ПДН, составила 62,1%, а по микрозаймам с ПДН более 80% — 45,6%. При этом наиболее закредитованные заемщики (в когорте займов со значением ПДН более 80%) имеют самый высокий уровень необслуживаемой задолженности среди микрозаймов, по которым был рассчитан ПДН (доля NPL90+ у таких заемщиков составила 34,3% против 27,7% в среднем по займам, по которым рассчитывается ПДН).
Кроме того, по состоянию на 30 июня 2021 года еще на 42,7% задолженности МФО не распространяется обязательство по расчету ПДН, что связано главным образом с величиной суммы выданных займов (менее 10 тыс. рублей); доля NPL90+ по таким займам составляет 81,4%.
«Несмотря на введенные Банком России ранее регуляторные ограничения, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков МФО, за последний год отмечается рост доли займов с повышенным ПДН, а также рост числа самих заемщиков на рынке МФО (согласно данным трех крупнейших бюро кредитных историй, количество уникальных действующих заемщиков МФО за 12 месяцев выросло на 23%, до 6,7 млн человек). Стоит отметить, что доля заемщиков МФО, имевших одновременно кредит в банке и заем в МФО, в совокупном приросте заемщиков была сопоставима с долей заемщиков МФО, имевших исключительно займы в МФО (51,3% против 48,7% соответственно). В связи с этим, а также учитывая последовательные ужесточения макропруденциальных надбавок в банковском секторе, в целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по займам в сумме договора до 10 тыс. рублей», — говорится в обзоре.