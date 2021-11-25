Банк России может ужесточить коэффициенты риска по микрозаймам с повышенным показателем долговой нагрузки, а также по небольшим займам, следует из опубликованного регулятором «Обзора финансовой стабильности» за II—III кварталы 2021 года .

Там отмечается, что на рынке микрозаймов долговая нагрузка заемщиков находится на достаточно высоком уровне. По состоянию на II квартал 2021 года доля задолженности по основному долгу и начисленным процентам по микрозаймам с повышенным значением ПДН (более 50%) в структуре портфеля микрозаймов, по которым рассчитывается ПДН, составила 62,1%, а по микрозаймам с ПДН более 80% — 45,6%. При этом наиболее закредитованные заемщики (в когорте займов со значением ПДН более 80%) имеют самый высокий уровень необслуживаемой задолженности среди микрозаймов, по которым был рассчитан ПДН (доля NPL90+ у таких заемщиков составила 34,3% против 27,7% в среднем по займам, по которым рассчитывается ПДН).

Кроме того, по состоянию на 30 июня 2021 года еще на 42,7% задолженности МФО не распространяется обязательство по расчету ПДН, что связано главным образом с величиной суммы выданных займов (менее 10 тыс. рублей); доля NPL90+ по таким займам составляет 81,4%.



«Несмотря на введенные Банком России ранее регуляторные ограничения, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков МФО, за последний год отмечается рост доли займов с повышенным ПДН, а также рост числа самих заемщиков на рынке МФО (согласно данным трех крупнейших бюро кредитных историй, количество уникальных действующих заемщиков МФО за 12 месяцев выросло на 23%, до 6,7 млн человек). Стоит отметить, что доля заемщиков МФО, имевших одновременно кредит в банке и заем в МФО, в совокупном приросте заемщиков была сопоставима с долей заемщиков МФО, имевших исключительно займы в МФО (51,3% против 48,7% соответственно). В связи с этим, а также учитывая последовательные ужесточения макропруденциальных надбавок в банковском секторе, в целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по займам в сумме договора до 10 тыс. рублей», — говорится в обзоре.