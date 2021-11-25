Курс доллара в России может упасть до 69—70 рублей в 2022 году, спрогнозировал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции. По его мнению, российскую валюту поддержит сочетание прагматичных шагов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и роста цен на сырье, пишет РБК .

Набиуллина — «очень прагматичная глава ЦБ», сказал Якобсен. «В этом смысле рубль мне нравится, — продолжил эксперт. — И у нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль — это сырьевая валюта. Я считаю, что рубль будет укрепляться».

Эксперт полагает, что рубль будет сильнее после запуска «Северного потока — 2». «Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2», этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля», — заявил Якобсен.

В Saxo Bank также ожидают, что инфляция в России на конец 2021 года составит 7—10%. «Вы работаете в среде, где российскому правительству так или иначе надо контролировать цены на еду, приходится использовать энергетику как инструмент геополитики — это не очень хорошо с точки зрения инфляции», — сказал по этому поводу Якобсен.



Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам года составит 7,4—7,9%. В Банке России также считают, что проводимая сейчас денежно-кредитная политика позволит замедлить инфляцию до 4—4,5% на конец 2022 года.