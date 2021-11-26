Подготовленные поправки к законодательству, регулирующему деятельность кредитных рейтинговых агентств (КРА), могут стать неприятным сюрпризом для их собственников, и агентствам придется менять структуру капитала, пишет «Коммерсант». В частности, предполагается ограничить участие в капитале агентств для любых лиц планкой в 10%. В действующей редакции ограничения в 20% касаются только банков, участников банковской группы и холдингов, некредитных финансовых организаций и участников страховых групп.

Сейчас новому требованию в полной мере соответствует только АКРА, где каждый акционер владеет 3,7% акций. По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, «для осуществления независимых и объективных рейтинговых действий нужна существенная дистанция между агентством и акционерами, которая является гарантией невозможности влиять на рейтинговые решения агентства».

Поправки вводят требования и к перекрестному владению. В частности, лицо, которому принадлежит от 5% капитала одного агентства (либо компании, которая осуществляет контроль над ним или оказывает на него существенное влияние), не сможет владеть более чем 5% в другом агентстве. Требование затрагивает интересы концерна «Россиум», которому принадлежат 9,9% в «Эксперт РА» и 9,9% в НРА.

Госдума уточнила в первом чтении полномочия ЦБ в отношении кредитных рейтинговых агентств Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект.

По словам старшего юриста адвокатского бюро А2 Дени Мурдалова, логика введения подобного ограничения в том, чтобы диверсифицировать владение для плюрализма мнений, а также для предотвращения конфликта интересов и злоупотреблений. Правовым решением вопроса будет уменьшение доли участия до 10% — например, посредством продажи части акций, считает эксперт. Могут найтись те, которые будут использовать такие «костыльные» механизмы, как номинальные акционеры или, к примеру, конспирация владения, когда, в сущности, организация подконтрольна одному лицу, но никто не знает кому, добавил Мурдалов.

В ЦБ пояснили, что законопроект подготовлен «с целью повышения независимости и ответственности КРА за качество присваиваемых ими рейтингов». В Госдуме допускают, что поправка про 10% в итоговую версию законопроекта может не войти.