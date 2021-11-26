Минэкономразвития планирует разрешить бизнесменам регистрировать в так называемых русских офшорах — специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке — личные фонды и трасты, стоимость активов под управлением личного фонда не может быть менее 5 млрд рублей, собственность должна представлять собой недвижимость за рубежом, паи в иностранных юрлицах, ценные бумаги, средства в иностранных банках; переводить в САР такие структуры, действующие в качестве «кошельков» для состоятельных людей, смогут исключительно иностранные граждане; россияне, а также лица со вторым гражданством в документе не упомянуты, пишут «Ведомости» , ссылаясь на проект поправок министерства к закону «О международных компаниях и международных фондах».

Инициатива предназначена фактически для российских бенефициаров, хотя в текущей версии законопроекта упомянуты иностранцы, пояснил «Ведомостям» источник, близкий к правительству. «На данный момент главная цель — в принципе открыть возможность для перевода в САРы международных личных фондов. Впоследствии ее расширят на россиян, на данный момент чисто технически регулирование САРов не позволяет этого сделать», — сказал он.

По словам партнера налоговой и юридической практики PwC Галины Науменко, условие, что учредителем фонда непременно должен быть иностранец, не противоречит этой цели, так как в любой крупной структуре с российскими бенефициарами так или иначе участвуют иностранные доверенные лица, в том числе управляющие трастом, советники и так далее, а учредителем-иностранцем может выступить кто-то из них в интересах российского бенефициара. Также перевод личных/наследственных фондов в Россию может позволить полностью деофшоризировать структуру владения, при этом личный фонд необязательно управляет всеми активами бенефициара: состоятельный бенефициар сразу не переведет в САР все имущество, более вероятно, что сначала он опробует механизм на активе ближе к минимальному входному билету.

СМИ: российским компаниям могут разрешить «переселяться» в САРы Основная задача властей в данном случае — соблюсти баланс: с одной стороны, дать право российским компаниям регистрироваться на островах, с другой — не создать рисков потери доходов бюджетной системой.

Налоговых льгот личные фонды в САРах не получат, сообщили источники «Ведомостей».

По словам экспертов, административная нагрузка на личные фонды в САРах будет гораздо ниже, а конфиденциальность данных выше. Также после перевода личного фонда в САР у бенефициара останется возможность сохранить преимущества зарубежного права для гибкого планирования наследования и защиты активов — фонд может служить защитой активов при банкротстве и обращении взыскания на имущество. Личные фонды в САРах потенциально могут стать привлекательным инструментом для структурирования владения активами в разных странах, планирования наследования комплексных активов при условии, что в дальнейшем будет снято ограничение на создание и редомициляцию фондов, ранее созданных, например, в Люксембурге или Лихтенштейне российскими гражданами, а также будет предусмотрена возможность включения в периметр активов фонда имущества, расположенного в России.