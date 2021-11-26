📰 Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз ретейлеров и аналитиков. В «Связном» считают, что рост составит 15—17%. В Mobile Research Group прогнозируют подорожание смартфонов и компьютерной техники уже в I квартале на 10%. В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, подсчитали эксперты, отметив, что основным драйвером роста стали продукты Apple. Участники рынка связывают это с дефицитом комплектующих и проблемами в логистике на мировом уровне. Некоторые из них, впрочем, надеются на стабилизацию и даже на снижение цен в следующем году.

📰 Бум частного инвестирования на фондовом рынке способствовал стремительному развитию российских биржевых паевых фондов, пишет «Коммерсант» . По данным Московской биржи, только с начала месяца к торгам были допущены 12 БПИФов, общее их количество достигло 107 (рост в 2,5 раза), а объем активов приближается к 200 млрд рублей. Расширение присутствия на российском рынке зарубежных ETF в следующем году должно лишь подстегнуть развитие сегмента. В ближайшие два года число БПИФов может удвоиться, а объем активов превысит 500 млрд рублей.