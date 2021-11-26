Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 ноября составил 270 млн долларов против оттока в 50 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 270 миллионов долларов против оттоков в 50 миллионов долларов на предыдущей неделе. Это худший результат с апреля 2020 года», — говорится в обзоре.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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