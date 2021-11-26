Комитет Госдумы по молодежной политике направил в Минтруд предложения по содействию в трудоустройстве молодежи, сообщил председатель комитета Артем Метелев.

«Из вузов, техникумов и колледжей ежегодно выпускаются тысячи молодых, талантливых, амбициозных ребят, каждый из которых готов трудиться, каждый хочет достойно работать и зарабатывать. Сегодня девять из десяти школьников хотят начать работать еще в период обучения, среди выпускников вузов лишь 4% не сталкивались с трудностями при поиске работы после прохождения обучения. Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы снять любые существующие барьеры в трудоустройстве молодежи. Мы провели круглый стол, на котором сформулировали ряд предложений по содействию в трудовой занятости, соответствующие документы уже направлены на рассмотрение в Минтруд», — сказал Метелев.

Парламентарий уверен, что многие из этих инициатив будут поддержаны и включены в Долгосрочную программу содействия занятости на период до 2030 года.

Как сообщил Метелев, члены комитета предложили определить перечень профессий, разрешенных для временного трудоустройства несовершеннолетних.

«В свободное от учебы время подростки могут получать опыт работы, который затем будет учитываться при поступлении в вуз или колледж», — отметил он.

Кроме того, депутаты предложили упростить процедуру согласования трудоустройства подростков с органами опеки, сказал Метелев, добавив, что необходимые разрешения предлагается выдавать через сайт «Госуслуги».

Глава комитета также выступает за разработку современных программ профориентации школьников. По его мнению, осознанный выбор будущей профессии значительно облегчает процесс изучения профильной сферы и построение карьеры.