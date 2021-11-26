Российские фондовые индексы рухнули на открытии торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 3,03% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 828,27 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 3,95% и равнялся 1 599,87 пункта.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/96014711'>«Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново</a></noindex> на Яндекс.Музыке

Последний день торговой недели обещает быть активным, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. «Судя по динамике зарубежных площадок, наши индексы ждет снижение с начала сессии», — прогнозировал он перед началом торгов.

Как поясняет эксперт, инвесторы с новой силой побежали из рисковых активов на сообщениях о новом штамме коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Появилась информация о том, что эта разновидность вируса опаснее дельты и распространяется еще быстрее. Теперь следует ждать оперативного закрытия границ с ЮАР, причем Япония уже объявила сегодня о таком решении.

«С подачи таких новостей активизировалась новая волна снижения на рынке нефти, где негатив подпитывается опасениями растущего профицита предложения на фоне продажи резервов крупными странами-потребителями. В этих условиях трейдеры будут возлагать надежды на ОПЕК+. Заседание альянса состоится в следующий четверг, но пока неясно, готовы ли экспортеры сокращать темпы наращивания добычи из-за инициативы Вашингтона, к которой примкнуло немало стран, недовольных завышенными ценами на нефть и газ», — комментирует аналитик.



Спокойно провести конец недели финансовым площадкам, судя по всему, не удастся, согласна аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова: «Новости о новом штамме и приостановлении полетов в страны, где он был обнаружен, возвращают на рынки вирусную проблему с наступлением зимнего сезона». Золото на этом фоне поднялось к 1 800 долларов за унцию, возвращая себе роль защитного актива. Акции золотодобытчиков в связи с этим также могут смотреться лучше рынка, замечает эксперт.

