Застройщики все чаще предлагают покупателям акции и скидки, пишет «Российская газета» , уточняя, что реальные цены сделок во многих городах заметно ниже тех, что указаны в рекламе.

По словам основателя компании Realiste Алексея Гальцева, цены на жилье выросли почти на 40% с начала пандемии и продолжают расти до сих пор. При этом льготная ипотека больше не актуальна, а ставки по кредитам будут только увеличиваться вместе с инфляцией и ключевой ставкой, отметил он, добавив, что, несмотря на это, предложение на рынке новостроек растет. Все эти факторы привели к некоторой коррекции темпов роста цен: квартиры не подешевели, но дорожать стали медленнее.

«Застройщики были вынуждены среагировать на снижение спроса и ввели «предновогодние» традиционные акции раньше обычного: уже с сентября», — пояснил Гальцев. Такого не было с начала пандемии. К примеру, в Москве и Подмосковье различные ЖК предлагают скидки от 5% до 15%, а также различные программы, которые, по сути, тоже работают как скидка. Год назад в конце ноября застройщики предлагали дисконт максимум в 2%, добавил эксперт.

Год назад предложение скидок было редкостью, подчеркнул руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. Сейчас застройщики предлагают это чаще, но все еще реже, чем в доковидный период. В Московском регионе в два раза выросло число лотов, по которым в прайс-листах застройщиков цена со скидкой обозначена явным образом (есть «зачеркнутая» и актуальная). Если весной было около 3,5 тыс. таких лотов, то сейчас их около 7 тыс. «Завуалированными скидками является и применение инструмента предпродаж. В них, как правило, ценник ниже рынка, но и права покупателей в таких сделках защищены хуже. Уже были случаи, когда застройщик предлагал позже доплатить «разницу», — добавил Попов.

Косвенным индикатором того, что застройщики все чаще дают скидки, является и увеличение разрыва между ценами сделок и ценами предложений. К примеру, сейчас стоимость квадратного метра в предложении в среднем по РФ на 18% выше, чем в начале 2021 года. При этом средняя цена «квадрата» в сделке (то есть цена, по которой в итоге продали жилье) выросла, по данным «Циан.Аналитика», лишь на 8%.

Отмечается, что такая ситуация — во многих регионах. К примеру, в Москве прирост цены сделки с начала года — 16%, тогда как цены в объявлениях поднялись на 20%. В Московской области цены поднялись на 15% и 17% соответственно. В Новосибирске квартиры в объявлениях подорожали на 14%, тогда как реально продаются лишь на 1% дороже, чем в начале года. В Красноярске прирост составляет 7% и 19%, в Челябинске — 15% и 21%, в Краснодаре — 59% и 72%. Хотя есть и обратная ситуация: в Казани, Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость сделок увеличилась больше, чем цена предложения, разница составляет от 2 до 12 процентных пунктов.