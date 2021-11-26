Объем «свободных денег» в российских семьях начал снижаться. По данным исследовательского холдинга «Ромир» , в октябре 2021 года показатель составил 85%, уменьшившись на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс «свободных денег», методику расчета которого разработал «Ромир», демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Показатель января 2019 года принят за 100% — исходную точку для расчета индекса.

Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян при их сравнении со средними доходами, объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве в октябре 2021 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.