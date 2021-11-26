Приход иностранных фондов будет стимулировать конкуренцию и появление новых финансовых продуктов на российском рынке коллективных инвестиций. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала первый заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ольга Шишлянникова.

«Нам удалось минимизировать различия между российскими БПИФами и иностранными ETF. Это касается требований к составу и структуре активов ETF, а также норм об обязательном ежемесячном раскрытии ключевого инвестиционного документа о допущенных ETF. Поэтому мы полагаем, что приход иностранных фондов будет стимулировать конкуренцию и появление новых финансовых продуктов на российском рынке коллективных инвестиций, а не приведет к перетоку инвесторов в ETF», — отметила она.

Шишлянникова напомнила, что сегодня на российском рынке существует отдельный сегмент БПИФов, ориентированных исключительно на инвестиции в ценные бумаги ETF. «В структуре активов 28 таких фондов, ETF составляют более 95%. Доля этих БПИФов от общих активов всех биржевых фондов составляет 18%. Вознаграждение управляющих компаний таких биржевых фондов составляет 0,15—1,2% от стоимости их активов. При этом инвесторы косвенно оплачивают и расходы на управление ETF, входящими в состав указанных БПИФов, — 0,03—0,75% от активов ETF», — уточнила первый замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ.

По мнению Шишлянниковой, при появлении возможности прямого инвестирования в иностранные ETF управляющие компании российских фондов с подобной структурой активов будут вынуждены либо снизить свои комиссии, либо изменить инвестиционную стратегию. «Для того чтобы предоставить им время на адаптацию, предусмотрен отложенный срок для неспонсируемого допуска ETF — с 1 апреля 2022 года. Учитывая темпы роста количества БПИФов на российском рынке, полагаем, что такой переходный период позволит российским управляющим компаниям усилить свои позиции на отечественном рынке», — заключила она.