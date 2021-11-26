Министерство строительства и ЖКХ РФ впервые рассчитало норматив стоимости жилья, используемый для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан, по новой методике. На первое полугодие 2022 года ведомство предложило установить его в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за кв. м, следует из проекта приказа министерства. Это на 27%, или почти на 15 тыс. рублей больше, чем во втором полугодии 2021 года, сообщает ТАСС .

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 рублей», — говорится в проекте приказа, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. Во втором полугодии 2021 года норматив составляет 55 720 рублей. По сравнению со стоимостью, установленной на первое полугодие 2021 года (49 173 рубля), он должен вырасти на 44%.

Кроме того, проект приказа предлагает утвердить показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам на I квартал 2022 года. Причем в отдельных субъектах ожидается значительный рост этого показателя по сравнению с IV кварталом 2021 года. Так, в Москве его предлагается увеличить сразу на 98% — до 265,8 тыс. рублей за квадратный метр, в Московской области — на 45%, до 108,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 74%, до 163 тыс. рублей, в Ленинградской области — на 39%, до 86 тыс. рублей.

Как отмечается в сообщении ведомства, показатели впервые были определены по новой методике, утвержденной приказом Минстроя России в октябре текущего года.



Разработанный проект приказа включает норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России, а также среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по регионам России, которые используются при расчетах размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного жилья.



В соответствии с новой методикой расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра осуществляется на основании средневзвешенной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья. Исключение составят субъекты Дальневосточного федерального округа, для которых средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается по первичному рынку жилья.

«Новая методика призвана обеспечить соответствие нормативной и рыночной цены квадратного метра. Благодаря чему по новым расчетам мы получили показатели, максимально приближенные к рыночным. Это позволит наиболее точно отражать стоимость при расчете размеров соцвыплат для приобретения и строительства жилья, а значит, сделает этот механизм поддержки граждан более точным и справедливым. Кроме того, методика направлена на создание условий для сбалансированного развития жилищного строительства по всей стране, в том числе за счет повышения эффективности планирования региональных бюджетов. Многообразие и разнородность критериев расчета в предыдущей методике в некоторых случаях могла приводить к разрыву между устанавливаемыми показателями и индикаторами рынка. При текущей оценке фактическая рыночная стоимость становится во главу угла, позволяя учитывать актуальную динамику развития рынка», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

По ранее действующей методике при расчете средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам России учитывали официальные статистические данные о средних ценах одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья, среднюю стоимость строительства, а также среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретенного участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также с учетом индекса-дефлятора.