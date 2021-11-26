ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 27 ноября.

Курс доллара повысился на 98,69 копейки, составив 75,5873 рубля (74,6004 рубля на 26 ноября). Курс евро поднялся на 1 рубль 27,33 копейки, до 84,9526 рубля (83,6793 рубля на 26 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:26 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 80 копеек и составил 75,48 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1 рубль 41 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 85,16 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,82—75,92 рубля за доллар и 84—85,56 рубля за евро.