Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

«Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России.

Он отметил, что «рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».

«В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются», — подчеркнул представитель Кремля.