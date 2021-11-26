Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.
«Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России.
Он отметил, что «рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».
«В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются», — подчеркнул представитель Кремля.
Говоря об экономике, Мишустин отметил, что товарооборот России с партнерами по ШОС за первые восемь месяцев текущего года увеличился практически на 30,5% и превысил 100 млрд долларов.