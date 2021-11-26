Действие сертификатов о перенесенном ковиде будет автоматически продлено до года для всех, кто переболел в течение последнего года. Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении», — сказал он.

По словам Мурашко, данные свидетельствуют о том, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.



«РФ имеет колоссальные информационные ресурсы, в которых собирают и анализируют все данные по заболеваемости и изучению COVID-19. Наши данные — что повторное заболевание среди переболевших встречается в 0,74%», — сообщил он.