Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при соответствии ряду условий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах.

«Создается беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах уже в следующем году», — сказал Силуанов в ходе заседания правительства, представляя соответствующий законопроект.

Так, компании в течение 20 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

«Указанные преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организациями следующим условиям: речь идет об отсутствии у таких организаций обособленных подразделений за пределами Курильских островов, организации не должны осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех видов доходов», — пояснил глава Минфина.

По словам министра, законопроект проработан с министерствами, ведомствами и регионом. «Его ждут предприниматели. Просьба поддержать», — заключил Силуанов.