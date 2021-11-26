Реализация стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» может увеличить бюджеты развития регионов РФ примерно на 30%, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

«Общий доступный объем финансирования — это почти 1,5 триллиона рублей. При этом важно зафиксировать, что консолидированный бюджет развития регионов — это порядка 1,7 триллиона рублей… Понимаем, что, конечно, эти 1,5 триллиона рублей не будут использованы в один год. Это двухлетний, а скорее, трехлетний цикл. Таким образом, получается, что дополнительный ресурс к тем деньгам, которые у регионов и так закладываются в бюджеты, это порядка 30% к их бюджетам развития», — сказал Галкин.

Он отметил, что на текущий момент в рамках одной из ключевых мер регионального развития — бюджетного кредитования инфраструктурных проектов — были одобрены заявки от 80 субъектов на 473,7 млрд из 500 млрд рублей, заложенных в инициативу до 2023 года. При этом более половины средств (266 млрд рублей) будут вложены в развитие транспортной инфраструктуры, еще 146 млрд — в инженерную инфраструктуру. По словам Галкина, общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты должен составить более 7,2 трлн рублей, а их реализация позволит создать около 362 тыс. рабочих мест.

Замминистра добавил, что в стратегическую инициативу также заложен механизм, позволяющий направлять на развитие инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации региональных долгов и замещения коммерческих кредитов. Общий объем высвобождаемых средств оценивается в 628 млрд рублей, а воспользоваться такой поддержкой могут 72 региона, уточнил Галкин. «По этому инструменту у нас на данный момент одобрена поддержка 316 проектов в 54 регионах. Общая сумма привлекаемых внебюджетных средств — 1,8 триллиона рублей заявленных инвестиций. В ходе реализации проектов планируется создать порядка 82 тысяч рабочих мест, половина будет создана уже к 2024 году», — сообщил замглавы МЭР.

Еще одним инструментом развития городской инфраструктуры стали индивидуальные программы развития. «В 2020 году начали работу по поддержке десяти регионов с наиболее сложной экономической ситуацией. Несмотря на ковид и связанные с ним ограничения, в рамках программ в регионах уже создано порядка восьми тысяч рабочих мест и привлечено 21,6 миллиарда рублей инвестиций», — пояснил замминистра.

Кроме того, в рамках реализации инициативы Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство документ, предполагающий передачу до конца текущего года «ВЭБ.РФ» полномочий фонда «Моногорода.рф» в связи с реформой институтов развития.

Замглавы МЭР РФ сообщил, что за 15 лет работы в особых экономических зонах зарегистрировались свыше 920 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Всего за эти годы резидентами проинвестировано 630 млрд рублей, создано 47 тыс. рабочих мест, резюмировал Галкин.