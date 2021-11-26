СберБанк откроет «Аэрофлоту» кредитную линию на 46 млрд рублей. Соответствующую сделку совет директоров авиакомпании одобрил 25 ноября, сообщается в пятницу, 26 ноября, на портале раскрытия корпоративной информации.

Речь идет о невозобновляемой кредитной линии под госгарантии РФ.

«Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) по открытию невозобновляемой кредитной линии с обеспечением в виде государственной гарантии Российской Федерации <…> и предоставлению банковской гарантии в обеспечение регрессных требований по государственной гарантии Российской Федерации», — приводится содержание решения в сообщении.

Из него следует, что средства кредитной линии будут направлены на основную производственную деятельность и/или капитальные вложения заемщика, а также полное либо частичное рефинансирование кредитов СберБанка, кроме уже рефинансированных ранее.

Согласно материалам «Аэрофлота», перевозчик сможет воспользоваться кредитной линией не ранее 1 января 2022 года, она будет действовать максимум 12 месяцев, а вернуть средства надо будет в течение пяти лет с даты заключения договора. Погашение основной задолженности будет осуществляться ежемесячно равными долями начиная с четвертого года действия договора.

Объем государственной гарантии по кредитной линии составит не более 50% от ее лимита по договору (не более 23 млрд рублей).



Совет директоров «Аэрофлота» также одобрил заключение компанией договора с Альфа-Банком о предоставлении гарантии, «обеспечивающей регрессные требования по государственной гарантии Российской Федерации», с лимитом не более 16,1 млрд рублей.