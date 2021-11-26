Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу существенной просадкой ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,47% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 810,98 пункта. Индекс РТС рухнул на 4,58% — до отметки 1 589,38.

Бумаги Mail.ru подешевели на 5,57%, «Магнита» — на 4,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,15%, СберБанка — на 4,1%, Московской биржи — на 3,98%, «Яндекса» — на 3,67%, «Газпрома» — на 3,04%, «Норникеля» — на 2,33%, МТС — на 2,11%, «Полюса» — на 0,31%.



«В пятницу, 26 ноября, российский рынок акций оказался под сильнейшим давлением продавцов. Из-за бегства от рисков в минусе оказался весь спектр «голубых фишек». Распродажи спровоцировало ухудшение внешнего фона после обнаружения в ЮАР нового штамма коронавируса», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



Индексы Мосбиржи и РТС следовали за продажами на международных площадках, вызванными новостями о новом штамме коронавируса, объясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она указывает на негативный настрой на нефтяном рынке: «Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 9—10%». «Похоже, реализация стратегических резервов США, Великобританией и рядом азиатских стран наряду с вирусными страхами сделали свое дело, обвалив котировки с многолетних пиков. <…> С технической точки зрения котировки в пятницу опустились ниже среднесрочных поддержек (77 и 75 долларов соответственно), что открывает им новые горизонты падения в район августовских минимумов (район 65 долларов и 62 долларов соответственно)», — рассуждает эксперт.

«На мировых фондовых биржах в пятницу наблюдался резкий уход от риска, который пока можно назвать преждевременным с учетом неопределенности относительно заразности и опасности нового штамма. Вероятно, ситуация станет яснее уже к началу следующей недели. Нисходящие риски в ближайшие дни сохранятся, а инвесторы среди поступающих макроэкономических данных будут особенно тщательно оценивать ситуацию с инфляцией еврозоны и рынка труда США. До декабрьских заседаний ключевых центральных банков могут поступить новые поводы для размышлений в отношении траектории дальнейшей политики», — пишет Кожухова.



«Котировки нефти марки Brent испытывают на себе давление со стороны все более четко вырисовывающихся планов крупнейших потребителей нефти распечатать стратегические запасы. Геополитические риски ушли на задний план. На следующей неделе их заменят все более обостряющиеся опасения по распространению нового штамма коронавируса и, как следствие, возможное объявление новых локдаунов, ведущих к разрушению пока еще хрупко восстановившихся логистических цепочек. Рынок будет отыгрывать вероятное грядущее замедление мировой экономики, как следствие — и падение спроса на нефть и энергоресурсы, что скажется и на российских фондовых индексах», — прогнозирует портфельный управляющий компании «РСХБ Управление активами» Александр Власенко.

