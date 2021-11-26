Чистая прибыль Экспобанка по МСФО за девять месяцев достигла 3,5 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем за январь — сентябрь 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Прибыль за III квартал 2021 года выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 0,945 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход увеличился на 53% — до 1,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 26% и составил 6,1 млрд. Операционный доход достиг 9,5 млрд рублей (рост на 27,6%).

Рентабельность капитала составила 20,5%, рентабельность активов — 3,7%.

Активы банка достигли 160,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 59,8%.

За девять месяцев кредитный портфель вырос на 34,5% и составил 92,2 млрд рублей. Объем кредитов физлицам увеличился на 53,5%, юрлицам — на 17,5%.

Объем средств юрлиц с начала года вырос на 124%, физлиц — на 21%.



С начала года собственный капитал банка увеличился на 37% и достиг 28,6 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составляет 15,4%.