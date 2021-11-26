Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении можно будет подавать через сайт госуслуг. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда РФ, передает ТАСС.

Соответствующий проект приказа подготовлен и размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.

«В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна — через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении также можно будет подавать через портал «Госуслуги», — сказали в министерстве.

Ранее подачу данных заявлений можно было осуществить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Поскольку авторизация в личном кабинете ПФР ведется через портал госуслуг, пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы на «Госуслугах» и пользуются порталом.



В Минтруде отметили, что добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем; застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере в части, превышающей этот размер; граждане России, работающие за пределами России, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя; самозанятые, уплачивающие профессиональный налог.