В Амурской области перед судом предстанет организатор кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточним, что речь идет о статье «Мошенничество».

По версии следствия, в феврале 2012 года житель Благовещенска создал компанию для привлечения денежных средств граждан под обещание инвестирования вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. В период с 2013 по 2015 год кооператив вел активную деятельность. Помимо областного центра подразделения функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском Амурской области.

«Работники организации, не зная о противоправных намерениях руководителя, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю [ставку], сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях области, готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые для вступления в кооператив документы», — сообщают правоохранители.

Привлечению пайщиков в кооператив способствовала и реклама в региональных СМИ с заведомо ложными сведениями о выплате высоких процентов за использование принятых на хранение средств.

«Еще одним способом увеличения объемов денежных средств компании стало привлечение самими пайщиками, не осведомленными о замыслах обвиняемого, клиентов из числа своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива», — отмечают в МВД.

Там указывают, что «злоумышленнику удалось завуалировать свою противоправную деятельность и в течение длительного времени похищать крупные суммы у жителей области, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению».

Около 400 граждан передали кооперативу в общей сложности порядка 200 млн рублей, уточняется в релизе.

В августе 2015 года, после того как руководитель организации перестал выполнять обязательства, пайщики стали обращаться в полицию. Было возбуждено несколько уголовных дел, которые затем были объединены в одно производство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и расследования у подозреваемого был изъят большой массив финансовых документов, проведены ряд экспертиз и исследований, в том числе почерковедческих и документальных.

Обвиняемый частично возместил ущерб, вернув обманутым гражданам около 60 млн рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест на сумму около 17 млн рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.