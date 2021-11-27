Минэкономразвития России рассчитывает на принятие законопроекта о непубличной финансовой отчетности в 2022 году. Соответствующий документ, разработанный МЭР РФ, находится в правительстве, рассказал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на конференции Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «ESG-коммуникации». Он отметил, что многие компании собирают и публикуют такую отчетность уже сейчас.

«Мы видим, что часть бизнеса вовлечена в ESG-повестку, понимая, что профиль деятельности требует, особенно для привлечения средств на международных рынках, торговли на международных рынках, участия в ESG-повестке. Уже много компаний ведут эту отчетность, это фактически новое конкурентное преимущество на рынке», — пояснил замглавы МЭР.

Говоря о глобальном энергопереходе, Торосов напомнил, что РФ к 2030 году рассчитывает выйти на плато по выбросам парниковых газов. При этом после 2030 года, по мнению замминистра, энергопереход может наступать очень резко. «Поэтому мы должны заниматься диверсификацией российской экономики, изменением структуры экономики все оставшееся время. То есть все инвестиции должны быть направлены на модернизацию российской экономики, подготовку к этому энергопереходу», — резюмировал Торосов.