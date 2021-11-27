Клинический комитет департамента здравоохранения Москвы инициировал механизм получения медотвода от вакцинации против ковида. В Москве возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна со 2 декабря этого года, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В целях обеспечения федерального законодательства Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Подписан соответствующий приказ Департамента здравоохранения столицы», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно этому документу, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на едином портале государственных услуг.

Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.

Дополнительно по инициативе Клинического комитета для поддержки врачей в оценке необходимости медицинского отвода от вакцинации предусматривается возможность консультации с экспертами — профильными главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Москвы.