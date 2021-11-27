Банк «Открытие» выставил на торги представительское здание в центре Москвы. Аукцион по продаже здания состоится 21 декабря 2021 года на электронной площадке Росэлторг. Стартовая стоимость объекта — 424,6 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Здание представляет собой банковский особняк, расположенный в районе «Красносельский» ЦАО Москвы по адресу: пер. Живарев, д. 2/4, стр. 1.
Отмечается, что особняк построен в классическом стиле по индивидуальному проекту. «Функциональное пространство: шесть надземных этажей, включая один технический, и один подземный. В здании смешанный тип планировки, хороший ремонт, есть выделенная зона руководства. Ранее в здании располагался представительский офис банка. Особняк расположен на собственной территории», — говорится в релизе.