Страховая группа «СОГАЗ» совместно с компаниями «Ингосстрах» и «Росгосстрах» застраховали риски при запуске транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ) «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента международной космической станции и при его стыковке с МКС. Об этом говорится в совместном релизе компаний.



Страховщиком-координатором по договору выступает «СОГАЗ». «Страховая защита покрывает риски утраты (гибели) застрахованного имущества с момента пуска ракеты-носителя и до момента открытия переходного люка стыковочного агрегата ТГКМ после стыковки ТГКМ с МКС», — говорится в релизе.

Пуск грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС состоялся 24 ноября с космодрома Байконур. В пятницу, 26 ноября, проведена успешная стыковка грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» к российскому сегменту МКС. Он доставил на МКС «Причал» — второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году.

Универсальный узловой модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.