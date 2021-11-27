Банк «Уралсиб» предлагает новый сезонный срочный вклад «Прибыльный сезон», сообщает пресс-служба кредитной организации. Депозит открывается в рамках пакетов услуг «Premium», «Premium Sport», «Прайвет».



Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 1 100 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада: при размещении на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней — 7,2%, на 1 100 дней — 7,9% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Вклад можно открыть в любом офисе финучреждения либо в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».