До Нового года осталось чуть больше месяца, и многие уже начали готовиться к празднику, а экономисты изучили, сколько в среднем могут стоить новогодние сюрпризы. Согласно расчетам главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, по данным Росстата за октябрь 2021 года в сравнении с октябрем прошлого года, конфеты подорожали, а ноутбуки, напротив, стали дешевле.

Так, набор шоколадных конфет будет стоить в этом году на 6,51% больше прошлогоднего (почти 920 рублей за килограмм). С другой стороны, ноутбуки и наушники несколько подешевели относительно прошлого года (на 0,15% и 1,68% соответственно). Такую динамику в регуляторе связывают с исчерпанием высокого спроса на данные товары. Так, в среднем в октябре беспроводные наушники стоили порядка 2,6 тыс. рублей, а ноутбук — 41,8 тыс. рублей.

При этом цены на планшеты и смартфоны выросли на 1,59—1,62% соответственно. Так, в среднем в октябре смартфон стоил 11,5 тыс. рублей. Как уточнили в ЦБ, некоторое ускорение роста стоимости этих девайсов вызвали перебои в поставках отдельных комплектующих и нехватка на мировом рынке электронных компонентов.

Конструктор для детей в этом году будет стоить на 3,12% дороже (в среднем 1,3 тыс. рублей), а мягкая игрушка прибавила в цене 4,86% (средняя цена — 730 рублей). На стоимости сказалась и выросшая стоимость грузоперевозок, и подорожание упаковки.



Среди универсальных подарков — традиционные книги, которые стали дороже на 3,44% (средняя цена — 364 рубля), это связано с ростом мировых цен на древесину.



Желанным подарком для многих станут парфюмерия, косметика, подарочные сертификаты в салоны красоты. Меньше прочего подорожали стрижки для женщин — +2,45% (средняя цена — 924 рубля). Салонов красоты в столице много, а спрос достаточно сдержанный. Динамичнее росли в цене кремы и духи (+8,34% и +9,12% соответственно).

Полезным подарком для любителей кулинарии будет бытовая техника или посуда. Блендер (+5,82%), сковорода с антипригарным покрытием (+11,02%) или кастрюли (+8,75%) нужны в любом хозяйстве. Дорожают электротовары в связи с нехваткой микросхем, а кухонная утварь — из-за роста мировых цен на металл.

А вот путевка на отдых может обрадовать всех членов семьи. По опросам социологов, это один из самых желанных новогодних подарков. По сравнению с прошлогодними показателями туры в ОАЭ подешевели на 13,37%. Сказалось открытие новых направлений для отдыха за границей.

В целом в октябре в Москве годовая инфляция несколько увеличилась и составила 6,56% (5,96% в сентябре). При этом инфляция оставалась ниже, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (8,03% и 8,13% соответственно).



Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%.