Альфа-Банк и «Л'Этуаль» запустили новый удобный и безопасный способ безналичной оплаты онлайн-заказов через Систему быстрых платежей (СБП). Эта возможность появилась в интернет-магазине и мобильной версии сайта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Оплатить заказ через СБП очень просто. Банковская карта для этого не нужна. Покупатель сканирует QR-код камерой своего смартфона, выбирает банковское приложение и подтверждает платеж кодом из push или СМС. Деньги моментально поступают на счет «Л'Этуаль», — поясняется в релизе банка.

Уточняется, что до конца года покупатель получает дополнительную скидку 2% на все товары «Л'Этуаль». А ретейлер экономит на комиссии за проведение платежа.