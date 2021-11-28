Газпромбанк начал выдавать кредиты на покупку автомобиля и кредиты на любые цели под залог имеющегося автомобиля по ставке от 3,9% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Как уточнили в банке, ставка 3,9% годовых действует, если клиент берет кредит на сумму 5 млн рублей под залог нового, подержанного или имеющегося автомобиля. Если сумма такого кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей не включительно, ставка составит 5,9% годовых. Чтобы получить такие условия, клиенту нужно оформить личное страхование.

«Среди преимуществ — первоначальный взнос и каско для оформления не требуются, и это не влияет на стоимость кредита. Для получения кредита на сумму до 2 млн рублей потребуется всего один документ — паспорт. Кредит можно взять на срок от 13 месяцев до пяти лет», — сообщается в релизе.