«Сбер» создал цифровую платформу «СберПраво», которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие. Об этом говорится в сообщении банка.



«СберПраво» — безопасный и удобный «сервис для жизни», на платформе общение с юристом или адвокатом происходит в специальном чате, где можно спокойно обсуждать все вопросы, не ограничивая себя во времени, обмениваться файлами и получать документы. Кроме того, формат платформы позволяет предлагать гражданам услуги по ценам гораздо ниже, чем на рынке юридической помощи в целом. Это достигается за счет того, что сервис фактически организует для адвоката виртуальное рабочее пространство, в рамках которого стираются границы для поиска клиентов, можно вести дела, хранить документы, поднимать свой рейтинг, не тратя средства на рекламу», — рассказали в кредитной организации.



Там уточнили, что в настоящее время на платформе можно заказать услуги, которые необходимы во многих жизненных ситуациях, — регулируют семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения, в том числе взаимодействие с органами власти; защиту прав потребителей; вопросы материнства и детства; патронажа и опеки; начисления и выплаты пособий и многие другие.

Чтобы разобраться, какая именно услуга и в какой области права необходима, надо задать вопрос в свободной форме в поисковой строке или найти актуальную услугу по каталогу или описаниям жизненных ситуаций.

Согласно планам, в перспективе «СберПраво» превратится в единый сервис, где будет обеспечиваться полное правовое сопровождение жизни человека: к платформе присоединятся нотариусы, переводчики, эксперты, медиаторы и другие специалисты. «СберПраво» станет главной площадкой, на которой будут сосредоточены юридические услуги для российского бизнеса.

«К сожалению, обратиться к юристу для большинства граждан — это все равно, что спросить совета. А советы, как правило, дают бесплатно. В Google поиск по сочетанию «бесплатные юридические консультации» выдает более 5 млн результатов. Псевдоюристы заманивают доверчивых клиентов и склоняют их к заключению договоров на крупные суммы. Возврат денег за навязанные услуги очень сложен, поэтому такие аферисты ничем не рискуют. Запуск платформы позволит избавить потребителей от рисков, связанных с тем, что юридические услуги в России никак не лицензируются, и предоставлять их могут любые организации или самозанятые граждане. Проверку образования и квалификации юристов возьмет на себя «СберПраво», — прокомментировала запуск платформы заместитель главы СберБанка Белла Златкис.

На данный момент к платформе присоединились более 2 тыс. адвокатов и представителей юридических компаний. К сервису планируют подключиться еще 26 тыс. адвокатских образований и 73 тыс. адвокатов.