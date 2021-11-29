Взаимное признание сертификатов о вакцинации против нового коронавируса между Россией и Евросоюзом поспособствовало бы восстановлению сферы туризма. Такое мнение в интервью ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

Отвечая на вопрос, помогло бы взаимное признание ковид-паспортов между РФ и ЕС восстановлению сектора туризма, генсек ВТООН отметил: «Без сомнения». «Ослабление ограничений на поездки для вакцинированных путешественников и признание различных вакцин поспособствовали повышению доверия потребителей к путешествиям», — добавил Пололикашвили.

Он уточнил, что «ВТООН выступает за инклюзивный и недискриминационный туризм, возобновление туризма не должно наносить ущерба этим фундаментальным принципам». «Вакцинация — важная часть решения для безопасного восстановления туризма, — отметил генсек. — Вакцины должны быть только частью более крупного и совместного плана действий, который также включает тесты при отбытии и по прибытии, цифровые пропуска и так далее».

«Теперь, когда мы прожили с пандемией полтора года, мы не можем повторить те же ошибки снова, — добавил он. — Всегда необходимо поддерживать координацию [между странами]». «Мы должны жить с пандемией, внедряя протоколы безопасности и находя технологические решения», — отметил генсек организации.

«Инвестиции в сектор [туризма] и содействие развитию инноваций являются ключевым приоритетом как в ответ на пандемию, так и для обеспечения устойчивого, доступного и универсального туризма в будущем, — считает Пололикашвили. — С самого начала кризиса ВТООН созвала Всемирный комитет по кризисной ситуации в [сфере] туризме, чтобы собрать вместе правительства, лидеров государственного и частного секторов и международные организации с целью выработки единых и эффективных ответных мер».