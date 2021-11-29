Трудовые доходы в некорпоративном секторе российской экономики сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом, пишет РБК со ссылкой на расчеты экспертов НИУ ВШЭ в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

Так, если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам III квартала превысили его, то доходы в некорпоративном секторе после II квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за II квартал допандемийного 2019 года.

Некорпоративный сектор — это работники, которые имеют трудовой доход, но не являются наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц, пояснили авторы мониторинга.

По итогам III квартала этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 года, отчитывался Росстат в конце октября. За девять месяцев 2021 года рост составил 4,1% к тому же периоду годовой давности.

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Рост денежных доходов населения в III квартале 2021 года был в первую очередь связан с масштабными единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам, заключили эксперты ВШЭ. Статистика реальных доходов включает и неработающих граждан. Доля социальных выплат в структуре доходов достигла максимального за последние годы значения — 23,1%, указали они. Единовременные выплаты получили почти три четверти российских семей, следует из опроса «ИнФОМ» по заказу Банка России, на который ссылается ВШЭ. Без учета разовых выплат пенсионерам (по 10 тыс. рублей в сентябре) средняя пенсия сократилась бы на 1,2% в реальном выражении в III квартале 2021 года к тому же периоду прошлого года. Всего в стране на начало 2021 года насчитывалось около 43 млн пенсионеров (включая получателей военных пенсий), следует из данных Росстата.

При этом в корпоративном секторе, согласно Росстату, пандемия прошла практически незамеченной: реальная зарплата в организациях по итогам 2020 года выросла на 3,8% (годом ранее был рост на 4,8%). За январь — август 2021 года реальные зарплаты увеличились на 3% к тому же периоду 2020 года, следует из наиболее актуальных данных статведомства. «То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях, — это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы», — подчеркивают авторы обзора.

Вместе с тем в некорпоративном секторе ситуация противоположная, утверждают экономисты ВШЭ. «Согласно нашим оценкам, в данном сегменте экономики во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — заключили авторы.