К октябрю 2022 года прекратить свое существование могут 29 кредитных организаций РФ — порядка 8% от общего числа, пишут «Известия» , ссылаясь на прогноз агентства «Эксперт РА» в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора». За последние четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам, указали эксперты агентства. Как пояснено в обзоре, «расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный».



По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в конечном счете в любом случае покинут сектор. Почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска, хотя у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом, отметил Беликов.

ЦБ назвал ключевые уязвимости российского финансового сектора Развитие ситуации с пандемией остается важнейшим фактором неопределенности для российской и мировой экономики, а главный риск связан с возможностью сохранения повышенного инфляционного давления. При этом у российского финансового сектора, для которого в целом характерен достаточный уровень стабильности, есть свои уязвимые места.

Значительная часть будет сохранять невысокие финансовые показатели и ограниченные рыночные позиции, но продолжит исполнять принятые обязательства в краткосрочно-среднесрочной перспективе с учетом их небольшого объема и отсутствия больших амбиций к масштабированию операций, полагает эксперт. По мнению Беликова, в части потерь по кредитному риску наиболее вероятен рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций, что обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков, пояснил эксперт.

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин согласен, что основные риски для банковского сектора на ближайший год находятся в области кредитования и опасности роста доли просрочки по реструктурированной в 2020 году задолженности, поэтому банкам придется увеличить объем формируемых резервов. К факторам риска он также относит снижение численности качественных заемщиков, снижение темпов потребкредитования в связи с новыми регуляторными требованиями, волатильность финансовых рынков и ее влияние на валютную переоценку и стоимость ценных бумаг.

По мнению гендиректора АКРА Михаила Сухова, банковский сектор имеет значительные резервы стабильности, поэтому может абсорбировать существенные риски без ущерба для финансовой устойчивости. Свыше ста банков от общего объема российского банковского сектора не имеют кредитных рейтингов и не входят в состав каких-либо крупных финансовых групп, поэтому результаты независимой экспертизы их состояния неизвестны. Как правило, такие небольшие банки не пользуются услугами международного аудита, подчеркнул Сухов.