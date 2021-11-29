В 2021 году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленного экспертами НИУ «Высшая школа экономики» и Института социальной политики. Представленный в мониторинге анализ основывается на данных оперативной статистики Росстата, публичных данных исследовательских агентств и информации, собранной в ходе специальных обследований населения, организованных НИУ ВШЭ.

По итогам III квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, если за первое полугодие 2021 года был практически восстановлен допандемийный уровень доходов российских семей, то уже по итогам III квартала удалось превысить уровень реальных доходов, сложившийся к концу III квартала 2019 года.

Эксперты отмечают, что рост денежных доходов населения в III квартале 2021 года был в первую очередь связан с масштабными единовременными социальными выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Доля социальных выплат в структуре денежных доходов в III квартале достигла максимального за последние годы значения — 23,1%. Это почти на 3 процентных пункта выше, чем во II квартале, и на 1 п. п. превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.

По данным опроса, проведенного ИнФОМ по заказу Банка России, почти три четверти российских семей получили единовременные социальные выплаты в III квартале, в том числе «школьную выплату» семьям с детьми 6—18 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка — 29%, выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей — 46%. Согласно данным этого опроса, большинство (85%) получателей уже потратили полученные средства в основном на текущие расходы и подготовку детей к школе.

Во II квартале 2020 года реальная заработная плата работников организаций удержалась на уровне аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2021 года она выросла на 5,5%. «То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях, — это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы», — подчеркнули эксперты, отметив, что в частных организациях доходы работников все-таки упали. Прежде всего из-за того, что было несколько нерабочих периодов, а на так называемый некорпоративный сегмент приходится порядка 30% от всех занятых в России.

Снижается в России и бедность. Так, во II квартале 2021 года Росстат оценил бедность на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде в 2019 году (тогда было 12,7%). В основном позитивная динамика обусловлена социальными выплатами населению. В III квартале потребительская активность населения продолжила небыстрое восстановление. Как и в предыдущих кварталах 2021 года, наиболее интенсивный рост наблюдается в секторах, больше всего пострадавших от пандемии, — платных услугах и общественном питании. По итогам III квартала в секторе платных услуг удалось восстановить уровень аналогичного периода 2019 года, а в общественном питании — вплотную приблизиться к нему. В целом за девять месяцев нынешнего года объем продаж вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.