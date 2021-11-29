



📰 Средняя максимальная ставка по вкладам физлиц в российских банках на этой неделе обновила максимум за два года, составив по итогам второй декады ноября 7,16%, пишут «Известия». Несмотря на это, депозиты пока остаются не слишком выгодным вложением в условиях инфляции, которая в моменте превышает 8% в годовом исчислении. Однако эксперты уверены в дальнейшем повышении ставок, что вернет пошатнувшееся в последние пару лет расположение граждан к банковским депозитам. И, учитывая, что брокерские счета есть далеко не у каждого, вероятно, приток средств в ОФЗ будет, хотя и не столь масштабный, заключили они.

📰 Опрошенные «Известиями» экономисты рекомендовали россиянам хранить сбережения в долларах США, так как есть вероятность ослабления рубля до конца года на фоне ужесточения политики американского Федрезерва, геополитических рисков и распространения нового штамма коронавируса. По словам аналитиков, за последние пять лет курс рубля к бивалютной корзине укреплялся в среднем на 1% в декабре. Фундаментальные предпосылки говорят в пользу падения доллара до 72—73 рублей и в текущем году, сальдо счета текущих операций, скорее всего, составит рекордные 120—130 млрд долларов в 2021 году, заключили они.

📰 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года растет на 5,01%, до 75,18 доллара за баррель, пишут «Известия» со ссылкой на данные Лондонской биржи на 03:59 мск 29 ноября. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до 71,98 доллара за баррель. К 04:07 мск нефть марки Brent торговалась на уровне 74,62 доллара за баррель (плюс 4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 4,93%, до 71,51 доллара за баррель. 26 ноября сообщалось, что цена нефти Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с 12 сентября.



📰 Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать, пишут «Ведомости» , уточняя, что это станет возможным из-за запуска с 2022 года новой концепции так называемой расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку). В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в диапазоне от 1,8% до 25%.



📰 База вакансий сервиса «Работа в России» пополнится предложениями портала HeadHunter (НН), пишет «Российская газета» . Соглашение об этом подписали глава Роструда Михаил Иванков и гендиректор «Хэдхантера» Михаил Жуков. По словам Иванкова, сотрудничество позволит не только увеличить число предложений, но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, которые переходят на оказание услуг в электронном виде на базе единой цифровой платформы «Работа в России».



📰 Международные инвесторы начали массово сокращать вложения на российском рынке акций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR). За минувшую неделю они забрали 210 млн долларов — это максимальный объем с апреля 2020 года. Интерес к вложениям в акции снизился во всем мире на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и появления нового штамма вируса. Однако для бегства из рублевых активов были и внутренние причины — рост геополитических рисков на фоне обострения отношений России и западных стран.