Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса. Партнеры по ОПЕК+ также не обращались к РФ по вопросу необходимости срочных мер на рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-китайского бизнес-форума.

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — сказал он.

Ближайшая министерская встреча ОПЕК+ по-прежнему назначена на 2 декабря, добавил Новак.

«Всегда [появление новых штаммов] вызывает оценки рынка, потому что могут применяться различные ограничительные меры правительств разных стран. Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос», — подчеркнул вице-премьер.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.