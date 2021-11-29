Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 1,75% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 877,6 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 2,62% и равнялся 1 631,09 пункта.

Сегодняшний мощный отскок не означает конца распродаж акций и рубля, считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Все-таки пятничные распродажи рисковых активов были избыточны. Далеко не факт, что южноафриканский штамм коронавируса приведет к ужасающим для мировой экономики последствиям. Уже было много мутаций вируса, и ничего, мы их пережили», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодня инвесторы бросились откупать подешевевшие активы. С утра более чем на процент растут американские фьючерсы, еще больше прибавляют промышленные и драгоценные металлы, почти на 4% дорожает нефть. Такая картина, прогнозировал перед началом торгов аналитик, приведет и к уверенному отскоку российских акций. «Агрессивным инвесторам можно посоветовать на открытии рынка прикупить «Роснефть» с «ЛУКОЙЛом», поскольку цены на нефть в рублях близки к историческому максимуму, и акции нефтянки должны этот факт рано или поздно отыграть. Ждем уверенного роста «Сбера» и бумаг металлургов», — написал в своем обзоре эксперт. Он уточнил, что покупки рекомендуется делать лишь спекулятивно, быть может, с целью на день-два. «Мировой рынок вошел в стадию высокой волатильности, что и должно было быть с началом сворачивания программы количественного смягчения американской экономики», — пояснил Антонов.

С российским фондовым рынком, продолжает он, еще хуже — он грозится нарисовать нисходящий тренд. Перспектив уверенного роста индекса Мосбиржи аналитик не видит из-за слабости отечественной экономики и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Поэтому среднесрочным инвесторам эксперт рекомендует использовать моменты отскоков для сокращения доли акций в портфелях.



«По-прежнему считаем наиболее безопасными и потенциально доходными с целью до конца года акции золотодобытчиков. Нас не удивит, если 2022 год золото встретит вблизи отметки 2 000 долларов за тройскую унцию. Страхи роста инфляции в любой момент могут спровоцировать ралли в золоте», — отмечает эксперт. По его мнению, стоит оставлять в портфелях и такие защитные бумаги, как префы «Сургутнефтегаза».