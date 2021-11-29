Фонд Starr Russia Investments добивается взыскания 110 млн долларов ущерба за убыточные инвестиции в российский Инвестторгбанк (ИТБ, находится в процессе оздоровления), произведенные по совету аудиторской компании Deloitte в 2008 году, пишет «Коммерсант» . Спустя четыре года разбирательств в США стороны договорились о передаче спора в российскую юрисдикцию.

Из иска следует, что в 2008 году Deloitte была привлечена ИТБ для поиска инвестора. Во время личных встреч, выступая посредником в переговорах, а также в электронных письмах аудитор описывал ИТБ как «консервативный, эффективно управляемый, средний по величине банк» с «убедительной историей разумной финансовой деятельности», отмечая, что инвестировать в него безопасно. Deloitte, как следует из иска, ручалась за ИТБ своей порядочностью и репутацией. Фонд вложил в банк около 110 млн долларов. При этом, как утверждает истец, консультанты не опровергли искаженные факты, представленные истцу. В фонде считают, что при аудите отчетности ИТБ в 2013—2014 годах Deloitte должна была выявить «тревожные факты», связанные с финансовым положением банка и выводом средств топ-менеджером Владимиром Гудковым, отразив это в заключениях.

На основании этих доводов Starr в иске называет себя жертвой «масштабного мошенничества» и «сговора» Deloitte с экс-менеджером банка. При этом в 2015 году, после представления Deloitte очередного положительного аудиторского заключения, ЦБ ввел в банк временную администрацию и сообщил о «большом дефиците капитала», в результате чего ИТБ был санирован (26 августа 2015 года), а истец лишился своих вложений.

"Делойт" призвали к ответу Серьезным ударом по репутации аудиторской компании Deloitte может стать судебное разбирательство с экс-акционером Инвестторгбанка Starr Russia Investments III B. V. Аудитора обвиняют в сговоре с ключевым собственником банка. Прецеденты подобных разбирательств в американском суде уже были — достаточно вспомнить громкое "дело Enron", в результате которого аудиторская компания Arthur Andersen прекратила свое существование. Для Deloitte иск может обернуться серьезными проблемами на российском рынке, предупреждают эксперты.

Это не первая попытка фонда компенсировать вложения в ИТБ. В 2017 году Starr подал иск к Deloitte в Верховный суд Нью-Йорка о взыскании 110 млн долларов убытков, обвинив аудитора в сговоре. В мае 2017 года фонд обратился с иском к Deloitte в Арбитражный суд Москвы, но затем отозвал его со ссылкой на то, что Верховный суд Нью-Йорка признал свою компетенцию по делу.

В октябре 2021 года Верховный суд Нью-Йорка оставил иск Starr без рассмотрения и права повторной подачи. «Это не позволяет фонду заново предъявить иск в суд США, но не препятствует подаче в другой юрисдикции», — пояснил партнер Art de Lex Артур Зурабян. Из документов, имеющихся в распоряжении редакции, следует, что прекращение американского процесса и передача спора в Россию состоялись по договоренности инвестфонда с аудитором. Вероятно, между истцом и ответчиками есть внесудебное соглашение, допускающее рассмотрение дела в РФ и запрещающее Deloitte возражать против его рассмотрения по существу, предположил управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов.

«Это первое известное дело в отечественной практике, где аудитор обвиняется не просто в даче заведомо ложного заключения, но и в сговоре», — пояснил старший юрист компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Дмитрий Ильин. По словам Именнова, «за рубежом аналогичные дела имеются, хотя и не распространены».