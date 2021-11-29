Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru два проекта постановлений правительства, оформляющих впервые обнародованную весной 2021 года идею сокращения числа моногородов в РФ вдвое — с 321 до 163 — исключением из их перечня той их части, которая находится не более чем в 50 км от региональных столиц: по мнению министерства, их жители могут работать в них, пишет «Коммерсант» .

Отмечается, что решение позволит сосредоточить средства «ВЭБ.РФ» на поддержке оставшихся в перечне моногородов. Угольным городам Кузбасса вхождение в перечень, наоборот, упростят, снизив пороги допустимых массовых увольнений с монопредприятий с 20% до 10% населения. Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов: вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

«Удаленность менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется», — отмечает министерство в пояснительной записке к проекту.

МЭР: программа по развитию городов может увеличить бюджет развития регионов на 30% Реализация стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» может увеличить бюджеты развития регионов РФ примерно на 30%, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

Если постановление будет подписано, будет упразднен и «старый» перечень моногородов с разделением на две категории в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения. Теперь к первой категории предлагается относить «монопрофильные муниципальные образования с наиболее сложным социально-экономическим положением», где средний уровень регистрируемой безработицы за три года в два или более раза превышает средний уровень регистрируемой безработицы в РФ, а ко второй — оставшиеся поселения, соответствующие обновленным критериям. Проект обещает за счет этого «концентрацию механизмов поддержки на удаленных от региональных центров моногородах».

Сейчас государство субсидирует создание в моногородах новых рабочих мест через подконтрольную «ВЭБ.РФ» НКО «Фонд развития моногородов» (ФРМ), при этом ежегодный объем этих средств сократился с 4,7 млрд рублей до 4,2 млрд, однако документ Минэкономики отмечает, что «обязательства ФРМ в тех моногородах, которые будут исключены из перечня, будут исполнены фондом в полном объеме», то есть уже запущенные проекты продолжатся. При этом сам Фонд развития моногородов в рамках реформы институтов развития будет упразднен, а его функции распределены между «ВЭБ.РФ» и ведомствами.

Также Минэкономразвития учтет и последствия реформы местного самоуправления в РФ — объединение ряда моногородов в муниципальные округа с изменением численности их населения и пропорций занятости на монопроизводствах. «Это может стать причиной исключения муниципального образования из перечня», — отмечено в пояснительной записке к проекту. О внесении понятия «муниципальный округ» (МО) в критерии отнесения к моногородам просили власти Кемеровской, Тверской, Тульской областей и Пермского края; в первой из них моногорода Салаир и Гурьевск преобразовались в Гурьевский муниципальный округ, ПГТ Яшкино — в Яшкинский МО, г. Топки — в Топкинский МО, и эти новые округа «предварительно соответствуют критериям» моногородов.