Минцифры обновило требования к социально значимым сайтам, доступ к которым не отключается при нулевом балансе по требованию госпрограммы «Доступный Интернет», пишет «Коммерсант» . Теперь им разрешено передавать видео в невысоком разрешении, но запрещено организовывать звонки и отправку сообщений.

Отмечается, что документ отправлен в аппарат правительства и аналитический центр (АЦ) при правительстве. В новом постановлении указано, что бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р, им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов и организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений. Кроме того, на таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на нее, или на услуги, за исключением государственных.

Проект постановления разработан для детализации закона «О доступном Интернете», по которому операторы должны бесплатно предоставлять доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Его инициировал президент России Владимир Путин, обращаясь в начале 2020 года к Федеральному собранию. С 1 апреля 2020 года операторы проводят эксперимент, в рамках которого дают бесплатный доступ к 371 сайту, в том числе «Госуслугам», «Яндексу», «ВКонтакте», сайтам госорганов, телеканалов и др. Перечень сайтов и требования к их владельцам предстоит установить правительству.

Минцифры планирует ввести платеж за трафик для иностранных видеосервисов Для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров могут ввести платеж за трафик в пользу российских операторов связи, пишет «Коммерсант» , уточняя, что мера содержится в финальной версии «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли, которую готовит Минцифры. Там считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.

Минцифры уже публиковало для общественного обсуждения порядок составления перечня таких сайтов, проект подвергся критике операторов. Они жаловались на широкие возможности толкования «социальной значимости», кроме того, по их мнению, в перечень могут попасть ресурсы с рекламой, платные сервисы и площадки с видеороликами, в том числе зарубежными.

По итогам общественных процедур проект существенно переработан для более полного учета интересов операторского сообщества, пояснили в пресс-службе Минцифры. Представители МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» сообщили, что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов. Видео с разрешением 480р имеет достаточное качество и позволит несколько снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам, добавили в МТС.

Гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян не видит проблемы в создании отдельной версии ресурсов и приводит в качестве примера приложение Facebook lite для маломощных мобильных устройств. Телеканалы по приказу министерства уже успели создать текстовые версии сайтов без видео.