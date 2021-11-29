«Сбер» совместно с Google запустил в программе развития бизнес-навыков «Бизнес-класс» бесплатный образовательный онлайн-курс для самозанятых «Как зарабатывать на хобби», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточнил директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин, несмотря на обилие информации в Интернете, клиентам необходим короткий структурированный курс о том, как начать и безопасно вести свое дело.

«Именно поэтому совместно с Google мы разработали уникальную программу обучения, аналогов которой нет на рынке. Как сформировать уникальное торговое предложение, бесплатно привлекать клиентов и планировать свои финансовые потоки, какие стратегии развития выбрать — на эти и многие другие вопросы дают ответы эксперты. Кроме того, зачастую начинающие самозанятые боятся сделать первый шаг. Поэтому в симуляторе «Я в деле» мы даем возможность ощутить различные жизненные и бизнес-ситуации, с которыми сталкивается самозанятый в реальной жизни», — сообщил представитель СберБанка.

В сообщении отмечается, что в сервисе «Сбера» «Свое дело» зарегистрировано уже более 700 тыс. самозанятых. Сервис позволяет физическим лицам — гражданам России и стран, входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении «СберБанк Онлайн».