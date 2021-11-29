Власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в социальных сетях, пишет «Коммерсант» . Грант на исследования в этой области от Аналитического центра при правительстве получил Институт системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП), который является заказчиком проекта.

Согласно информации на портале госзакупок, ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Итоги конкурса подведут уже 29 ноября. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.

В тендерной документации заказчик отмечает, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия». К одному из источников этих следов относятся социальные сети, «накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности».

Орешкин: до 2025 года будет создано более 3 млн рабочих мест, связанных с ИИ По словам Орешкина, Россия является одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта.

Для анализа аккаунтов в соцсетях предполагается использовать технологии искусственного интеллекта. «Программой исследовательского центра ИСП РАН предусмотрено в том числе создание доверенной технологии диагностики свойств личности», — рассказали в пресс-службе АЦ. Там объяснили, что ее планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития».

«Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности», — отметили в АЦ.

Потенциально массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов: «В конце прошлого года были приняты поправки к закону «О персональных данных», согласно которым опубликованные гражданами данные могут использоваться для какого-либо анализа только с их согласия». Предлагаемое использование данных нарушает права и интересы граждан на тайну частной жизни, считает эксперт.

«Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым, — поясняет он. — Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам «оценки личности», проводить «психологическую диагностику», цели которой непонятны».