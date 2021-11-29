Банк России 29 ноября выпустил в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина» в честь советского киноактера, клоуна, директора Московского цирка. Как сообщает пресс-служба регулятора, в память о Юрии Никулине выпускаются монеты номиналом 25 рублей — серебряная и из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием.

«Юрий Никулин снялся более чем в 40 фильмах. Зрители привыкли считать его комедийным актером, но у Никулина были и серьезные драматические роли — например, в фильмах Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и Ролана Быкова «Чучело». И даже если современные дети не посмотрят ни одной советской кинокартины с участием знаменитого актера, они не раз придут в цирк, в котором самый добрый клоун проработал больше 50 лет», — напоминает ЦБ.



На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина в окружении выполненных в технике лазерного матирования изображений образов артиста: слева, на стилизованном изображении кинопленки, — из кинофильмов и телепередачи, справа — из циркового номера, вверху — рельефное изображение логотипа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, внизу — выполненная в цвете надпись «Юрий Никулин» и годы жизни: «1921—1997».

Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

На оборотной стороне монет из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием, расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне надписи «Цирк», внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997».

Тираж монет:

из недрагоценных металлов — 850 тыс. штук;

с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отмечает регулятор.