Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что реакция рынков на появление омикрон-штамма будет краткосрочной. Он назвал эту реакцию эмоциональной.

«Мы видим, что на рынках эта реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — подчеркнул Песков в понедельник в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что реакция рынков будет кратковременной, представитель Кремля заявил: «Безусловно, это чисто эмоциональная реакция».

В пятницу один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился на 2,5%, до уровня 34 899,34, на фоне сообщений о распространении «омикрона». Это наиболее значительное в процентном отношении падение индекса за день торгов с октября 2020 года. Серьезно снизились также другие основные американские индексы. S&P 500 упал на 2,3%, до 4 594,62 пункта, Nasdaq снизился на 2,2%, до 15 491,66 пункта. Для всех трех индексов это самое значительное падение в «черную пятницу» за всю историю торгов — обычно этот день положительно сказывается на биржах из-за резкого скачка потребления.

Фондовые индексы РФ рухнули на открытии торгов: вирус снова вызвал переполох Российские фондовые индексы рухнули на открытии торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.



Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также говорилось, что у этого варианта коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является «повышенным».