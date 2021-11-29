Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.

Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре — ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.

Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их «дочки». От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков.

Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.

Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций для получения статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов снижается с 5 млн до 500 тыс. рублей. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.