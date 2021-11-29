Банк России установил официальные курсы валют на 30 ноября.

Курс доллара понизился на 60,55 копейки, составив 74,9818 рубля (75,5873 рубля на 29 ноября). Курс евро опустился на 47,06 копейки, до 84,482 рубля (с 84,9526 рубля на 29 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:31 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,99 рубля (минус 61 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:31 мск стоил 84,68 рубля (минус 82 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,61 до 75,26 рубля за доллар и от 83,93 до 85 рублей за евро.